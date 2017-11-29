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13:48 (мск), источник: Publika.md

20 лет тюрьмы получил житель Каларашского района за жестокое убийство матери

К 20 годам лишения свободы приговорили жителя Каларашского района за убийство матери с особой жестокостью.

Источник: Publika.md

Судебный вердикт подвел черту под разбирательством, которое длилось почти год: преступление произошло в феврале.

По информации прокуроров, 30-летний мужчина в запале ссоры ударил мать осколком бетона, а затем принялся поджигать ее одежду. От полученных травм женщина скончалась в больнице спустя несколько часов.

Отбывать наказание осуждённый будет в тюрьме закрытого типа.

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