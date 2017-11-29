20 лет тюрьмы получил житель Каларашского района за жестокое убийство матери

Судебный вердикт подвел черту под разбирательством, которое длилось почти год: преступление произошло в феврале.



По информации прокуроров, 30-летний мужчина в запале ссоры ударил мать осколком бетона, а затем принялся поджигать ее одежду. От полученных травм женщина скончалась в больнице спустя несколько часов.



Отбывать наказание осуждённый будет в тюрьме закрытого типа.