20 лет тюрьмы получил житель Каларашского района за жестокое убийство матери
К 20 годам лишения свободы приговорили жителя Каларашского района за убийство матери с особой жестокостью.
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К 20 годам лишения свободы приговорили жителя Каларашского района за убийство матери с особой жестокостью.
Судебный вердикт подвел черту под разбирательством, которое длилось почти год: преступление произошло в феврале.
По информации прокуроров, 30-летний мужчина в запале ссоры ударил мать осколком бетона, а затем принялся поджигать ее одежду. От полученных травм женщина скончалась в больнице спустя несколько часов.
Отбывать наказание осуждённый будет в тюрьме закрытого типа.