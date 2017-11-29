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12:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Упавший груз насмерть придавил прохожего на производственной базе в Иркутске

Проводится доследственная проверка.

В Иркутске 25 ноября произошла трагедия. На производственной базе в Ленинском районе грузили строительные материалы, как вдруг у подъемного механизма оборвались стропы и груз упал на землю. Он придавил 34-летнего мужчину, который случайно проходил мимо. От сильного удара иркутянин скончался на месте ЧП.

— Сейчас проводится доследственная проверка по статье «причинение смерти по неосторожности», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. — Следователи выясняют обстоятельства случившегося на производственной базе несчастья.

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