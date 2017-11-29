Упавший груз насмерть придавил прохожего на производственной базе в Иркутске

В Иркутске 25 ноября произошла трагедия. На производственной базе в Ленинском районе грузили строительные материалы, как вдруг у подъемного механизма оборвались стропы и груз упал на землю. Он придавил 34-летнего мужчину, который случайно проходил мимо. От сильного удара иркутянин скончался на месте ЧП.