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12:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура ограничилась условным сроком для экс-министра связи Евгения Балуева

Сегодня в Ленинском суде Перми представитель прокуратуры попросил приговорить бывшего министра связи Пермского края Евгения Балуева к четырем годам лишения свободы условно и оштрафовать на 800 тыс. руб.

Процесс идет в особом порядке.

Напомним, что Балуев был задержан сотрудниками УФСБ по Пермскому краю 4 июня прошлого года по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения в группе лиц по предварительному сговору.

По версии следственных органов ФСБ, преступление он совершил вместе с руководителем КГАУ «Пермский краевой центр МФЦ» Дмитрием Дымбрыловым, его замом Натальей Гладковой и бизнесменом Иваном Овчинниковым. Сумма ущерба составила более 30 млн руб. Также господин Балуев обвиняется в незаконном хранении боеприпасов (в его квартире были обнаружены 13 винтовочных патронов), а также двух дел о растрате средств МФЦ на сумму 97,5 тыс. руб. и 2,6 млн руб.

Ранее Ленинский суд приговорил подельника Балуева — бывшего директора МФЦ Дмитрия Дымбрылова к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 305 тыс. руб.

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