Прокуратура ограничилась условным сроком для экс-министра связи Евгения Балуева

Напомним, что Балуев был задержан сотрудниками УФСБ по Пермскому краю 4 июня прошлого года по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения в группе лиц по предварительному сговору.

По версии следственных органов ФСБ, преступление он совершил вместе с руководителем КГАУ «Пермский краевой центр МФЦ» Дмитрием Дымбрыловым, его замом Натальей Гладковой и бизнесменом Иваном Овчинниковым. Сумма ущерба составила более 30 млн руб. Также господин Балуев обвиняется в незаконном хранении боеприпасов (в его квартире были обнаружены 13 винтовочных патронов), а также двух дел о растрате средств МФЦ на сумму 97,5 тыс. руб. и 2,6 млн руб.



Ранее Ленинский суд приговорил подельника Балуева — бывшего директора МФЦ Дмитрия Дымбрылова к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 305 тыс. руб.