Пьяный омич угнал у своего директора машину и бросил ее на дороге

Жители микрорайона Новоалександровский обратились к патрульному экипажу ГИБДД с просьбой проверить грузовую «Газель», всю ночь простоявшую у обочины дороги на въезде в микрорайон.

Полицейские по регистрационному знаку определили, что машины принадлежит частному предпринимателю, который занимается переработкой пластиковой тары. Однако бизнесмен пояснил, что автомобиль должен находиться в гараже на улице Заводской. Он сразу же отправился в полицию и написал заявление об угоне.

Как выяснили полицейские, среди работников компании по переработке есть мужчина, чьи родители живут в микрорайоне Новоалександровский. По словам водителя «Газели», когда он уходил из гаража, там оставался этот парень.