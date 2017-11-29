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12:12 (мск), источник: Om1.ru

Пьяный омич угнал у своего директора машину и бросил ее на дороге

Парень воспользовался тем, что в машине остались ключи.

Жители микрорайона Новоалександровский обратились к патрульному экипажу ГИБДД с просьбой проверить грузовую «Газель», всю ночь простоявшую у обочины дороги на въезде в микрорайон.

Полицейские по регистрационному знаку определили, что машины принадлежит частному предпринимателю, который занимается переработкой пластиковой тары. Однако бизнесмен пояснил, что автомобиль должен находиться в гараже на улице Заводской. Он сразу же отправился в полицию и написал заявление об угоне.

Как выяснили полицейские, среди работников компании по переработке есть мужчина, чьи родители живут в микрорайоне Новоалександровский. По словам водителя «Газели», когда он уходил из гаража, там оставался этот парень.

25-летний подозреваемый пояснил, что хотел ночевать в гараже, но затем планы поменял. Сперва выпил, а затем завел машину оставленным в замке зажигания ключом и поехал к родителям, но на въезде в микрорайон машина заглохла, где он ее и оставил. Теперь омичу грозит до 5 лет лишения свободы.

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