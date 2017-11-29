В СК опровергли факт задержания подозреваемых по делу о перестрелке в ресторане Армавира

Дело о перестрелке в армавирском ресторане «Астория», в результате которой погибли 3 человека, ведет СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Старший помощник руководителя следственного управления Наталья Смяцкая сообщила «Югополису» о том, что распространенная накануне некоторыми СМИ информация о том, что по делу о перестрелке задержаны пять человек и трое находятся в розыске, не соответствует действительности.

«Задержанных нет. В розыске находится один человек», — сказала она.

Перестрелка в ресторане произошла в ночь на воскресенье, 26 ноября. Как сообщал «Югополис», погибли 3 человека: врио начальника отдела вневедомственной охраны города, офицер Росгвардии Петр Ломакин, предприниматель Андрей Саарян и директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой.

Поводом для стрельбы послужил бытовой конфликт, в ходе которого Боровой неожиданно выстрелил из пистолета в голову Сааряну. В ответ на это знакомый погибшего Мухтар Малсюгенов также начал стрелять в Борового и находившегося рядом Ломакина, после чего скрылся.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек».