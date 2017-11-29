Продавец-консультант в Полоцке присваивал мобильные телефоны

Похитителя разоблачили сотрудники ОБЭП Полоцкого РОВД. Он составлял подложные договоры на оказание услуг электросвязи. Фальшивые документы нужны были для того, чтобы под предлогом продажи забирать себе мобильные телефоны. «Для придания договорам достоверности мужчина сам вносил первый платеж», — пояснил Виталий Сапроненко.

В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоение либо растрата, кража). Судом Полоцкого района мужчина осужден к лишению свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима, со штрафом в Br3,4 тыс., а также с лишением права занимать определенные должности. Приговор вступил в законную силу.