В Геленджике в частном доме произошел взрыв газа, есть пострадавший

По предварительным данным, в помещении кухни частного домовладения на улице Космонавтов взорвался газ. В результате происшествия были частично повреждены перекрытие на кухне, шиферная кровля и межкомнатная дверь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.



Есть информация об одном пострадавшем.