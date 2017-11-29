В Геленджике в частном доме произошел взрыв газа, есть пострадавший
Краснодар. 29 нояб. — Новая Кубань. Информация о случившемся поступила в экстренные службы курорта около 10 часов дня. На место СП направилась оперативная группа Геленджикского
Краснодар. 29 нояб. — Новая Кубань. Информация о случившемся поступила в экстренные службы курорта около 10 часов дня. На место СП направилась оперативная группа Геленджикского
По предварительным данным, в помещении кухни частного домовладения на улице Космонавтов взорвался газ. В результате происшествия были частично повреждены перекрытие на кухне, шиферная кровля и межкомнатная дверь, сообщили в
Есть информация об одном пострадавшем.