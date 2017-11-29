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13:57 (мск), источник: Новая Кубань

В Геленджике в частном доме произошел взрыв газа, есть пострадавший

Краснодар. 29 нояб. — Новая Кубань. Информация о случившемся поступила в экстренные службы курорта около 10 часов дня. На место СП направилась оперативная группа Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона.

По предварительным данным, в помещении кухни частного домовладения на улице Космонавтов взорвался газ. В результате происшествия были частично повреждены перекрытие на кухне, шиферная кровля и межкомнатная дверь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Есть информация об одном пострадавшем.

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