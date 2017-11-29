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13:13 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани иномарка врезалась в дерево и сгорела: погибли двое

Смертельная авария случилась в Павловском районе Краснодарского края в минувший вторник, 28 ноября, около 9:30.

— По предварительным данным, 77-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, съехал с дороги в кювет и врезался в дерево, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

После этого иномарка опрокинулась.

В результате аварии водитель и его 36-летний пассажир погибли на месте. На данный момент все обстоятельства аварии уточняются.

За прошедшие сутки в крае дорожные полицейские зарегистрировали 11 ДТП, в которых погибли три человека и 12 пострадали. Госавтоинспекция Кубани напоминает водителям о том, что в условиях непогоды стоит вести себя за рулем предельно внимательно и сменить манеры вождения.

— В первую очередь, своевременно необходимо сменить летнюю резину на зимнюю, не дожидаясь выпадения первого снега, — советуют в Госавтоинспекции.

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