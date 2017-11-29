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13:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец похитил в Уфе 170 тонн арматуры

В Уфе на скамье подсудимых находится 30-лений волгоградец. Его судят за аферу, которую он почти провернул в столице Республики Башкирии.

Находясь в съемной квартире в Уфе, мужчина скачал с сайта алюминиевой компании образцы ее печати, логотипа и договоров. После чего с их помощью с января по апрель текущего года волгоградец заключил с четырьмя фирмами договоры о приобретении свыше 170 тонн арматуры стоимостью около 6 миллионов рублей. Молодой человек товар получил, а вот оплатить «забыл».

Такой «заработок» ему пришелся по душе, и он решил рискнуть еще раз. Во время очередной попытки похитить 21 тонну арматуры стоимостью более 760 тысяч рублей, его и задержали сотрудники правоохранительных органов.

Часть металлических изделий — свыше 150 тонн — вернули законным владельцам. Остальное волгоградец успел сбыть.

Свою вину он уже признал. Как сообщают в прокуратуре Республики Башкирии, его обвиняют в «мошенничестве и покушении на его совершение». Дело направлено в суд.

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