Волгоградец похитил в Уфе 170 тонн арматуры

Находясь в съемной квартире в Уфе, мужчина скачал с сайта алюминиевой компании образцы ее печати, логотипа и договоров. После чего с их помощью с января по апрель текущего года волгоградец заключил с четырьмя фирмами договоры о приобретении свыше 170 тонн арматуры стоимостью около 6 миллионов рублей. Молодой человек товар получил, а вот оплатить «забыл».

Такой «заработок» ему пришелся по душе, и он решил рискнуть еще раз. Во время очередной попытки похитить 21 тонну арматуры стоимостью более 760 тысяч рублей, его и задержали сотрудники правоохранительных органов.

Часть металлических изделий — свыше 150 тонн — вернули законным владельцам. Остальное волгоградец успел сбыть.