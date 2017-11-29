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17:39 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде Lexus сбил женщину и врезался в Mercedes

Во вторник, 28 ноября, в Калининграде на ул. Петра Румянцева случилось ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 17:35. 46-летний водитель автомобиля Lexus сбил по касательной женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Также иномарка врезалась в ехавший справа Mercedes.

В результате ДТП 45-летнюю женщину доставили в больницу. По сообщению источника в экстренных службах города, у пострадавшей сотрясение головного мозга и ушибы рук. Также женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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