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17:26 (мск), источник: ЮГА.ру

На главу управления госохраны объектов культурного наследия Кубани Романа Семихатского завели уголовное дело

Руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Романа Семихатского временно отстранили от должности.

Против чиновника возбуждено уголовное дело о халатности. Исполняющий обязанности руководителя СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров рассказал порталу Юга.ру, что дело возбудили около 1,5 месяцев назад. В управления государственной охраны объектов культурного наследия сообщили, что руководитель отстранен с 28 ноября.

Следствие полагает, что сфера, в которой было совершено преступление, связана с подчиненными чиновника, и он может оказать на них влияние. По этой причине следствие выступило с ходатайством, чтобы Семихатского отстранили от должности на время следствия, и суд его удовлетворил.

Сам Роман Семихатский отказался от комментариев порталу Юга.ру.

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