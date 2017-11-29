На главу управления госохраны объектов культурного наследия Кубани Романа Семихатского завели уголовное дело

Против чиновника возбуждено уголовное дело о халатности. Исполняющий обязанности руководителя СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров рассказал порталу Юга.ру, что дело возбудили около 1,5 месяцев назад. В управления государственной охраны объектов культурного наследия сообщили, что руководитель отстранен с 28 ноября.

Следствие полагает, что сфера, в которой было совершено преступление, связана с подчиненными чиновника, и он может оказать на них влияние. По этой причине следствие выступило с ходатайством, чтобы Семихатского отстранили от должности на время следствия, и суд его удовлетворил.