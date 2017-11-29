На Кубани сотрудника исправительной колонии подозревают в крупной взятке

По версии следствия, в сентябре нынешнего года начальник психологической лаборатории ИК, расположенной в городе Армавире, предложил осужденному к реальному лишению свободы за мошенничество мужчине подать ходатайство о предоставлении ему условно-досрочного освобождения. При этом сотрудник УФСИН по краю потребовал 170 тысяч рублей за поддержку ходатайства перед административной комиссией учреждения. Опасаясь лишения возможности в последующем подать данное ходатайство, мужчина согласился. О поступившем предложении осужденный рассказал своему знакомому, попросив сообщить о противоправных действиях сотрудника исправительной колонии в правоохранительные органы.
25 октября подозреваемый встретился со знакомым осужденного, от которого получил требуемую сумму денег, после чего был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.
Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.