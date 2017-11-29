В Авиастроительном районе Казани из-за проводки сгорел частный дом

Прибывшие пожарные увидели, что открытый огонь распространился на всю площадь здания, была угроза распространения на соседние дома, которые находились в двух-трех метрах от пожара.

Внутри дома никого не было. Хозяева до прибытия пожарных сами вынесли 12-летнего ребенка-инвалида. С легкой степенью отравления угарным газом он попал в больницу. Также пострадали мать мальчика, у нее рваная рана руки, и отец мальчика. Он получил ожоги головы первой-второй степени. Они от госпитализации отказались.