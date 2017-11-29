В Авиастроительном районе Казани из-за проводки сгорел частный дом
28 ноября в Авиастроительном районе Казани произошел пожар. В полдень загорелся частный дом по адресу Ашхабадская, 47.
28 ноября в Авиастроительном районе Казани произошел пожар. В полдень загорелся частный дом по адресу Ашхабадская, 47.
Прибывшие пожарные увидели, что открытый огонь распространился на всю площадь здания, была угроза распространения на соседние дома, которые находились в
Внутри дома никого не было. Хозяева до прибытия пожарных сами вынесли 12-летнего
В результате пожара сгорел частный дом площадью 100 «квадратов». По данным МЧС Татарстана, причиной пожара могло стать нарушение правил монтажа электропроводки.