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13:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Авиастроительном районе Казани из-за проводки сгорел частный дом

28 ноября в Авиастроительном районе Казани произошел пожар. В полдень загорелся частный дом по адресу Ашхабадская, 47.

Источник: Комсомольская правда

Прибывшие пожарные увидели, что открытый огонь распространился на всю площадь здания, была угроза распространения на соседние дома, которые находились в двух-трех метрах от пожара.

Внутри дома никого не было. Хозяева до прибытия пожарных сами вынесли 12-летнего ребенка-инвалида. С легкой степенью отравления угарным газом он попал в больницу. Также пострадали мать мальчика, у нее рваная рана руки, и отец мальчика. Он получил ожоги головы первой-второй степени. Они от госпитализации отказались.

В результате пожара сгорел частный дом площадью 100 «квадратов». По данным МЧС Татарстана, причиной пожара могло стать нарушение правил монтажа электропроводки.

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