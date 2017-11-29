Пассажир рейса Москва-Сочи украл с борта самолета два спасательных жилета
СОЧИ, 29 ноя — РИА Новости. Житель Москвы, прибывший в Сочи авиарейсом из столицы, вынес с борта самолета два спасательных жилета, возбуждено уголовное дело, сообщает
СОЧИ, 29 ноя — РИА Новости. Житель Москвы, прибывший в Сочи авиарейсом из столицы, вынес с борта самолета два спасательных жилета, возбуждено уголовное дело, сообщает
Дежурный службы авиационной безопасности сообщил в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи о пропаже двух спасательных жилетов с борта прибывшего московского рейса.
«Полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался житель Москвы, прибывший этим же рейсом. Покидая салон самолета, пассажир прихватил с собой два
В настоящее время в отношении 30-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», уточнили в