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15:41 (мск), источник: РИА Новости

Пассажир рейса Москва-Сочи украл с борта самолета два спасательных жилета

СОЧИ, 29 ноя — РИА Новости. Житель Москвы, прибывший в Сочи авиарейсом из столицы, вынес с борта самолета два спасательных жилета, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУМВД России на транспорте.

Источник: РИА Новости

Дежурный службы авиационной безопасности сообщил в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи о пропаже двух спасательных жилетов с борта прибывшего московского рейса.

«Полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался житель Москвы, прибывший этим же рейсом. Покидая салон самолета, пассажир прихватил с собой два аварийно-спасательных жилета, находившихся под креслами. Сложив их в свой багаж и покинув салон самолета, мужчина попытался покинуть территорию аэропорта, но был задержан сотрудниками транспортной полиции», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в отношении 30-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», уточнили в пресс-службе.

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