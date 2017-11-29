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14:42 (мск), источник: Ежедневник.by

Завершено расследование дела черных риелторов из Могилева

По подсчетам следователей, на незаконных сделках с квартирами им удалось заработать около 260 тысяч долларов.

Как сообщили в Следственном комитете, супруги из Могилева, не имея соответствующей лицензии, занимались незаконными операциями с недвижимостью с 2008 по 2017 год.

Основными их клиентами были малоимущие, одинокие люди, с которыми они вступали в доверительные отношения, обещая обменять или продать их квартиры и предоставить им взамен другое жилье и разницу между стоимостью недвижимости. При этом выполнять эти обязательства супруги не собирались.

Покупку квартир они оформляли на себя и своих родственников.

Следствие выявило 16 подобных эпизодов. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более 526 тыс. рублей.

Супругам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупном размере, и незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере.

На имущество черных риелторов наложен арест. Дело готовится к передаче в суд.

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