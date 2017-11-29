Завершено расследование дела черных риелторов из Могилева

Как сообщили в Следственном комитете, супруги из Могилева, не имея соответствующей лицензии, занимались незаконными операциями с недвижимостью с 2008 по 2017 год.

Основными их клиентами были малоимущие, одинокие люди, с которыми они вступали в доверительные отношения, обещая обменять или продать их квартиры и предоставить им взамен другое жилье и разницу между стоимостью недвижимости. При этом выполнять эти обязательства супруги не собирались.