Завершено расследование дела черных риелторов из Могилева
По подсчетам следователей, на незаконных сделках с квартирами им удалось заработать около 260 тысяч долларов.
По подсчетам следователей, на незаконных сделках с квартирами им удалось заработать около 260 тысяч долларов.
Как сообщили в Следственном комитете, супруги из Могилева, не имея соответствующей лицензии, занимались незаконными операциями с недвижимостью с 2008 по 2017 год.
Покупку квартир они оформляли на себя и своих родственников.
Следствие выявило 16 подобных эпизодов. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более 526 тыс. рублей.
Супругам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупном размере, и незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере.
На имущество черных риелторов наложен арест. Дело готовится к передаче в суд.