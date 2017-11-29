В Арамиле пропала школьница

Ямщикова Валерия 28 ноября примерно в 08:50 вышла из школы № 76, и с того момента о ней ничего не известно.

Школьница ростом 172 см, худощавого телосложения, у нее овальное вытянутое лицо. Глаза карие, прическа — длинное каре. Девочка была в белой парке с опушкой, черных брюках, серой шапке и синих уггах.