В Арамиле пропала школьница
В Арамиле потерялась 14-летняя девочка, сообщается на страничке поискового отряда «Сокол» в соцсети.
В Арамиле потерялась 14-летняя девочка, сообщается на страничке поискового отряда «Сокол» в соцсети.
Ямщикова Валерия 28 ноября примерно в 08:50 вышла из школы № 76, и с того момента о ней ничего не известно.
Школьница ростом 172 см, худощавого телосложения, у нее овальное вытянутое лицо. Глаза карие, прическа — длинное каре. Девочка была в белой парке с опушкой, черных брюках, серой шапке и синих уггах.
При себе у нее была черная сумка Adidas с розовым брелоком в виде помпона. Всех, кто располагает