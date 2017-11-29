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13:31 (мск), источник: ЕАН

В Арамиле пропала школьница

В Арамиле потерялась 14-летняя девочка, сообщается на страничке поискового отряда «Сокол» в соцсети.

Ямщикова Валерия 28 ноября примерно в 08:50 вышла из школы № 76, и с того момента о ней ничего не известно.

Школьница ростом 172 см, худощавого телосложения, у нее овальное вытянутое лицо. Глаза карие, прическа — длинное каре. Девочка была в белой парке с опушкой, черных брюках, серой шапке и синих уггах.

При себе у нее была черная сумка Adidas с розовым брелоком в виде помпона. Всех, кто располагает какой-то информацией о школьнице, просят звонить в полицию по номерам 02, 102, (343) 261−14−00, 356−42−07 или волонтерам по номеру 8−906−803−65−01.

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