В Динском районе на одном участке дороги произошло три ДТП с участием шести машин
В Динском районе полиция проверяет обстоятельства нескольких аварий.
В Динском районе полиция проверяет обстоятельства нескольких аварий.
В 8:40 в дежурную часть поступило сообщение, что на 222-м км трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин с небольшим интервалом произошли три аварии с шестью автомобилями. Пострадали два человека, сообщает
На место происшествия выехали несколько экипажей ДПС. Проводится проверка, на трассе было организовано реверсивное движение.