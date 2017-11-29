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15:12 (мск), источник: ЮГА.ру

В Динском районе на одном участке дороги произошло три ДТП с участием шести машин

В Динском районе полиция проверяет обстоятельства нескольких аварий.

В 8:40 в дежурную часть поступило сообщение, что на 222-м км трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин с небольшим интервалом произошли три аварии с шестью автомобилями. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На место происшествия выехали несколько экипажей ДПС. Проводится проверка, на трассе было организовано реверсивное движение.

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