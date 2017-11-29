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13:37 (мск), источник: ТАСС

Источник: «Фрегат» упал из-за неисправности аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Разгонный блок «Фрегат» в связке с 19 спутниками мог упасть на Землю из-за неисправности аппаратуры ГЛОНАСС, которая должна повышать точность выведения разгонным блоком спутников. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Источник: AP 2017

«По предварительным данным, произошла техническая неисправность в аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на разгонном блоке, работает по сигналу ГЛОНАСС и GPS и повышает точность выведения “Фрегатом” космических аппаратов на целевые орбиты», — сказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что в результате этого после отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» разгонный блок был неправильно сориентирован, вошел в плотные слои атмосферы и упал в Атлантический океан.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный во вторник в 08:41 мск. По данным Роскосмоса, российский спутник «Метеор-М» № 2−1 был успешно выведен на промежуточную орбиту, однако в ходе планового первого сеанса установить связь с ним не удалось.

Как сообщил ранее ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, от экстренных служб России и других стран мира пока не поступало информации о падении обломков разгонного блока «Фрегат» в связке с 19 спутниками, поэтому он, с высокой долей вероятности, либо упал в Атлантический океан, либо, что менее вероятно, остается на нерасчетной орбите.

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