Источник: «Фрегат» упал из-за неисправности аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS

Источник: AP 2017

«По предварительным данным, произошла техническая неисправность в аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на разгонном блоке, работает по сигналу ГЛОНАСС и GPS и повышает точность выведения “Фрегатом” космических аппаратов на целевые орбиты», — сказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что в результате этого после отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» разгонный блок был неправильно сориентирован, вошел в плотные слои атмосферы и упал в Атлантический океан.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный во вторник в 08:41 мск. По данным Роскосмоса, российский спутник «Метеор-М» № 2−1 был успешно выведен на промежуточную орбиту, однако в ходе планового первого сеанса установить связь с ним не удалось.