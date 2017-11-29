Источник: «Фрегат» упал из-за неисправности аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Разгонный блок «Фрегат» в связке с 19 спутниками мог упасть на Землю
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Разгонный блок «Фрегат» в связке с 19 спутниками мог упасть на Землю
«По предварительным данным, произошла техническая неисправность в аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на разгонном блоке, работает по сигналу ГЛОНАСС и GPS и повышает точность выведения “Фрегатом” космических аппаратов на целевые орбиты», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате этого после отделения от третьей ступени
Как сообщил ранее ТАСС источник в