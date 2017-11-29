На Среднем Урале в тройном ДТП пострадали четыре человека, один из них в реанимации

Авария произошла сегодня около 8:20 утра на 214 км автодороги Екатеринбург — Серов, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, выехал на встречку и врезался сначала в Mazda СХ5, а затем в Suzuki SX5.

В результате аварии водитель ВАЗ-2115, 28-летний екатеринбуржец, получил серьезные травмы и был доставлен в больницу Нижней Туры. Он находится в реанимации. Водителю 1961 года рождения и двум пассажирам Suzuki диагностировали ушиб грудной клетки, но от госпитализации они отказались, пояснив, что в больницу будут обращаться по месту жительства — в Серове. В Mazda никто не пострадал.