В Новороссийске из-за майнинг-фермы для биткоинов сгорела квартира

Как рассказали РБК-Юг в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, пожар произошел на рассвете 27 ноября на улице Южной в 9-этажном жилом доме. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

По данным новороссийского издания «Наша газета», причиной возгорания стала майнинг-ферма для производства биткоинов, из-за которой электропроводка не выдержала нагрузку и произошло короткое замыкание.

Майнинг-ферма представляет собой каскады из видеокарт, подключенные к одному или нескольким компьютерам. Они обрабатывают зашифрованный программный код, а полученные данные позволяют создавать криптовалюту. Чем больше и мощнее майнинг-фермы, тем быстрее происходит этот процесс и тем большую долю от произведенных криптовалют может получить владелец ферм.