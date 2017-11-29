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15:55 (мск), источник: Югополис

В Новороссийске из-за майнинг-фермы для биткоинов сгорела квартира

В Новороссийске в жилом доме произошел пожар, причиной которого могла стать майнинг-ферма для производства биткоинов.

Как рассказали РБК-Юг в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, пожар произошел на рассвете 27 ноября на улице Южной в 9-этажном жилом доме. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

По данным новороссийского издания «Наша газета», причиной возгорания стала майнинг-ферма для производства биткоинов, из-за которой электропроводка не выдержала нагрузку и произошло короткое замыкание.

Майнинг-ферма представляет собой каскады из видеокарт, подключенные к одному или нескольким компьютерам. Они обрабатывают зашифрованный программный код, а полученные данные позволяют создавать криптовалюту. Чем больше и мощнее майнинг-фермы, тем быстрее происходит этот процесс и тем большую долю от произведенных криптовалют может получить владелец ферм.

Мощное оборудование требует приобретения более мощных источников питания и специальных систем охлаждения, так как в процессе майнинга потребление электричества возрастает примерно в 6−8 раз. Кроме того, в помещении существенно повышается температура воздуха, что может привести к пожарам.

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