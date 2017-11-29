В Новороссийске из-за майнинг-фермы для биткоинов сгорела квартира
В Новороссийске в жилом доме произошел пожар, причиной которого могла стать
В Новороссийске в жилом доме произошел пожар, причиной которого могла стать
Как рассказали
По данным новороссийского издания «Наша газета», причиной возгорания стала
Мощное оборудование требует приобретения более мощных источников питания и специальных систем охлаждения, так как в процессе майнинга потребление электричества возрастает примерно в 6−8 раз. Кроме того, в помещении существенно повышается температура воздуха, что может привести к пожарам.