Бывший начальник ОЭБ и ПК Сызрани в пятый раз не смог обжаловать арест

И в пятый раз решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Напомним, полицейский был арестован еще в мае 2017 года. Его подозревают в причастности к перевозке контрафактного алкоголя. Уголовное дело было возбужденно по факту задержания в июне 2016 г. грузового автомобиля, перевозившего водку «Царская охота». Алкоголь, согласно акту экспертного исследования, не соответствовал требованиям безопасности жизни и здоровья человека.
Биктайрову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, а также в перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Следствие велось в Сызрани, но затем в обвинение добавили статью «Получение взятки». А октябре 2017 г. арестованного перевели в Самару, где расследованием его дела занялись сотрудники регионального СУ СК РФ.