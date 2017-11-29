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16:09 (мск), источник: Volga News

Бывший начальник ОЭБ и ПК Сызрани в пятый раз не смог обжаловать арест

В среду, 29 ноября, в Самарском областном суде рассмотрели уже пятую апелляционную жалобу на арест 33-летнего бывшего начальника ОЭБ и ПК сызранского горотдела полиции Руслана Биктайрова.

И в пятый раз решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Напомним, полицейский был арестован еще в мае 2017 года. Его подозревают в причастности к перевозке контрафактного алкоголя. Уголовное дело было возбужденно по факту задержания в июне 2016 г. грузового автомобиля, перевозившего водку «Царская охота». Алкоголь, согласно акту экспертного исследования, не соответствовал требованиям безопасности жизни и здоровья человека.

Биктайрову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, а также в перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Следствие велось в Сызрани, но затем в обвинение добавили статью «Получение взятки». А октябре 2017 г. арестованного перевели в Самару, где расследованием его дела занялись сотрудники регионального СУ СК РФ.

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