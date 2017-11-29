Бывший начальник ОЭБ и ПК Сызрани в пятый раз не смог обжаловать арест

И в пятый раз решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Напомним, полицейский был арестован еще в мае 2017 года. Его подозревают в причастности к перевозке контрафактного алкоголя. Уголовное дело было возбужденно по факту задержания в июне 2016 г. грузового автомобиля, перевозившего водку «Царская охота». Алкоголь, согласно акту экспертного исследования, не соответствовал требованиям безопасности жизни и здоровья человека.