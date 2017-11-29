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13:47 (мск), источник: Nakanune.ru

На Аргазинском водохранилище не найдено тело пятого рыбака из перевернувшейся лодки. Поиски продолжатся при установлении безопасного льда

На Южном Урале не найдено тело полицейского, пропавшего без вести в результате опрокидывания лодки на Аргазинском водохранилище. При установлении безопасного льда поиски будут продолжены, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС по Челябинской области Павел Терешин, в настоящий момент основная фаза поисковых мероприятий свернута. Однако в ежедневном режиме обследуется береговая линия.

«При установлении безопасного льда будут продолжены поиски. Во второй фазе поисковых мероприятий будут привлечены все силы и средства, которые были задействованы при первом этапе. На данный момент лед недостаточной толщины и нашими силами обследуется береговая линия без островов», — рассказал он.

В ходе второго этапа к поисковым мероприятиям планируется привлечь судно на воздушной подушке и беспилотные летательные аппараты.

Напомним, трагедия на озере Аргази произошла 1 ноября. В 500 метрах от берега. В условиях достаточно сильной волны лодка с пятью пассажирами перевернулась. На помощь пострадавшим пришла вторая лодка с двумя рыбачившими на водохранилище полицейскими. Они взяли на борт граждан из перевернувшийся лодки и отправились в сторону берега. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, не выдержала перегруз и волну и вторая лодка. Только два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до берега. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Известно, что компания каждый год ездила на Аргазинское водохранилище поминать утонувших там несколько лет назад друзей.

В ходе поисковых работ были обнаружены тела четырех погибших. Тело пятого, который числится пропавшим без вести, в настоящий момент не найдено.

Стоит отметить, что только на одном пассажире был спасательный жилет.

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