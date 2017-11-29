Омичку, сломавшую нос врачу «скорой», будут судить

В Омске будут судить неуравновешенную пациентку, которая напала на врача «скорой». Напомним, молодая женщина слишком развеселилась от принятого в ночном клубе спиртного. Утихомирить своими силами сотрудники увеселительного заведения дажн под утро ее не смогли. Приехавшим на место полицейские увезли дебоширку в участок. Там она сообщила, что ущибла руку и потребовала себе «скорую». Но едва приехавшая на вызов медик подошла к ней, омичка со всего маха ударила ее по лицу.