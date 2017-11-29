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13:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичку, сломавшую нос врачу «скорой», будут судить

Перед этим агрессивная пациентка устроила дебош в полиции.

В Омске будут судить неуравновешенную пациентку, которая напала на врача «скорой». Напомним, молодая женщина слишком развеселилась от принятого в ночном клубе спиртного. Утихомирить своими силами сотрудники увеселительного заведения дажн под утро ее не смогли. Приехавшим на место полицейские увезли дебоширку в участок. Там она сообщила, что ущибла руку и потребовала себе «скорую». Но едва приехавшая на вызов медик подошла к ней, омичка со всего маха ударила ее по лицу.

— Своими действиями она причинила медицинскому работнику легкий вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, закрытого перелома костей носа, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. — При этом она в присутствии посторонних лиц публично словесно оскорбила в грубой нецензурной форме сотрудника полиции, попытавшего пресечь ее противоправные действия. Вину в совершении преступления она не признала.

Дело передали в Ленинский суд для рассмотрения по существу.

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