20-летнему уфимцу грозит срок за нацистские картинки в соцсети

В башкирской столице завершено расследование очередного экстремистского преступления.

На скамье подсудимых предстанет 20-летний уфимец, который обвиняется в возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства.

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый на своей странице в соцсети «Вконтакте» разместил картинки и фотографии, пропагандирующие идеи нацизма, дополнив их разными подписями, что признали материалами экстремистской направленности.