20-летнему уфимцу грозит срок за нацистские картинки в соцсети
Его могут упрятать за решетку до 5 лет.
Его могут упрятать за решетку до 5 лет.
В башкирской столице завершено расследование очередного экстремистского преступления.
На скамье подсудимых предстанет 20-летний уфимец, который обвиняется в возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства.
По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый на своей странице в соцсети «Вконтакте» разместил картинки и фотографии, пропагандирующие идеи нацизма, дополнив их разными подписями, что признали материалами экстремистской направленности.
— Скачать эту информацию или даже просто посмотреть мог кто угодно, — пояснили в прокуратуре Орджоникидзевского района Уфы. — В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.