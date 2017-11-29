Отключение отопления произошло в 60 домах Канавинского района Нижнего Новгорода 29 ноября
Отключение отопления произошло в 60 домах Канавинского района Нижнего Новгорода 29 ноября 2017 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.
Отключение отопления произошло в 60 домах Канавинского района Нижнего Новгорода 29 ноября 2017 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.
Согласно информации, 22 жилых дома и детский сад отключены от центрального отопления на ул. Актюбинская, Авангардная, Фибролитовая, Конотопская. Кроме того, холодное водоснабжение и центральное отопление отключены в 38 домах, детском саду и трех административных зданиях на ул. Гороховецкая и Путейская. Причиной отключения в обоих случаях называется проведение ремонтных работ.
Также управление ГОЧС сообщило, что от холодного водоснабжения
Напомним, во всех отключенных 28 ноября домах в Нижнем Новгороде отопление возобновлено.