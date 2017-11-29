Отключение отопления произошло в 60 домах Канавинского района Нижнего Новгорода 29 ноября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 22 жилых дома и детский сад отключены от центрального отопления на ул. Актюбинская, Авангардная, Фибролитовая, Конотопская. Кроме того, холодное водоснабжение и центральное отопление отключены в 38 домах, детском саду и трех административных зданиях на ул. Гороховецкая и Путейская. Причиной отключения в обоих случаях называется проведение ремонтных работ.

Также управление ГОЧС сообщило, что от холодного водоснабжения из-за повреждения трубопровода отключены дома 35Б, 36, 37, 38, 39 на ул. Планетная, дома 32, 33, 34 на ул. Ясная в Сормовском районе, дома 3, 3/1, 3/2, 3/3 на ул. Лопатина, дома 2, 4, 4/1 на ул. Касьянова, дома 7 и 9 на Казанском шоссе и детский сад № 469 в Нижегородском районе.