Провал глубиной в 15 метров на дороге в Пермском районе устранят в январе

Провал посреди дороги к паромной переправе около деревни Мостовой устранят не раньше января.

Пермяк Дмитрий Петреченков сообщил об огромном провале, через который уже около двух недель невозможно проехать к паромной переправе у деревни Мостовой.

Посреди проезжей части примерно через 200 метров после отворота на Комарово огромная яма глубиной около 15 метров. Она обтянута лентой, а на некотором расстоянии сделана метровая насыпь. Понятно, что сейчас и для них не сезон, и переправа пока не работает, и даже лёд не встал. Но не понятно, почему не ведутся никакие работы? Выпадет снег, и при плохой видимости может произойти ЧП, ещё хуже, если туда упадёт кто-нибудь, — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» Дмитрий Петреченков.

Ситуацию прокомментировал глава двуреченского сельского поселения, на территории которого произошло ЧП.

«16 ноября при ремонтных работах на дороге водитель, управлявший грейдером, обнаружил метровый провал. Он сообщил об этом руководству, то есть — нам. При проверке оказалось, что углубление представляет собой карстовую воронку. Её края могут обрушаться дальше. Машины могут уйти под землю, оказавшись случайно в опасном месте. Мы приняли решение раскопать шире и сделать ограждение. Сейчас глубина провала в разных точках достигает от десяти до 15 метров», — сообщил Андрей Леснов.

В администрации района пояснили, что воронку засыплют землёй. Но для этого нужно провести аукцион, информацию о котором разместят на сайте госзакупок 5 декабря. Результаты рассчитывают подвести 18 числа, а заключить договор примерно 29 декабря. По нему подрядчик должен будет засыпать воронку в течение двух недель.