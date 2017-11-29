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15:17 (мск), источник: 365info.kz

Сотрудник ГУВД выманил у чиновника-насильника 400 тыс. тенге

Переводчик ГУВД Уральска обманом выманил у подозреваемого в изнасиловании 400 тыс. тенге. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Казахстанской областной прокуратуры.

Источник: 365info.kz

В ходе встречи с чиновником сотрудник ГУВД заявил, что действует от лица руководства следственного отдела и может помочь в прекращении уголовного дела за примирением сторон. Но чиновника это не устроило, поскольку примирение не спасло бы его от увольнения.

Госслужащий предложил «решить вопрос» о прекращении дела за отсутствием состава преступления. Переводчик пообещал переговорить по этому вопросу со своим руководством и для видимости зашел в здание отдела полиции. Вернувшись через некоторое время, хитрец объявил, что обо всем договорился. Чиновник передал сотруднику ГУВД 400 тыс. тенге.

Деньги наш «герой» потратил на свои нужды. А вскоре незаконную схему раскрыла полиция, и обе стороны «сделки» направились под суд.

Переводчика (уже бывшего) осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, чиновника (также теперь уже бывшего) — за изнасилование.

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