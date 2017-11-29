Задержаны четверо подозреваемых по делу о договорных теннисных матчах в Молдове и за рубежом
По делу о договорных теннисных матчах в Молдове и за рубежом задержаны четверо подозреваемых. Среди них тренер Федерации тенниса.
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По делу о договорных теннисных матчах в Молдове и за рубежом задержаны четверо подозреваемых. Среди них тренер Федерации тенниса.
По данным следствия, они убеждали спортсменов и тренеров проводить за плату встречи по оговоренному сценарию. Сами делали ставки в букмекерских контрах и выигрывали тысячи евро.
В домах подозреваемых нашли банковские карточки, с которых делались ставки, а также мобильные телефоны и компьютеры, где сохранилась переписка об организации договорных матчей.
В банковской ячейке одного из подозреваемых обнаружили 14 тысяч евро.