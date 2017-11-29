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14:51 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске пристава посадили за кражу миллиона рублей у должника

Ленинский районный суд признал бывшего судебного пристава-исполнителя в присвоении 1 миллиона рублей, полученных от должника.

Как было установлено в суде, на исполнении у пристава находилось производство в отношении бывшего инспектора МЧС России по Омской области. Еще в 2011 году тот был осужден за получение взятки. Инспектора приговорили к выплате штрафу в размере 1,19 миллиона рублей, с рассрочкой платежа на 5 лет. На протяжении нескольких лет он исправно выплачивал долг — внес десять платежей на общую сумму 990 тысяч рублей.

Однако пристав решил похитить получаемые от осужденного денежные средства в счет оплаты штрафа. Он не стал перечислять деньги на депозитный счет территориального отдела, а оставлял себе. При этом выдал должнику квитанции в качестве подтверждения об оплате и окончательную справку об отсутствии задолженности.

— Поскольку данные денежные средства не поступили на депозитный счет, в 2016 году по ходатайству УФССП России по Омской области областной суд заменил осужденному сотруднику МЧС наказание со штрафа на 3 года лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Шокированный таким поворотом событий должник предъявил суду квитанции и справки, полученные от судебного пристава и в результате был освобожден от отбывания наказания.

В отношении нечистого на руку пристава возбудили уголовное дело. Ленинский районный приговорил его к двум годам реального лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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