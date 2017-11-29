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14:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Массовая авария: на трассе в Башкирии столкнулись три фуры

Информация о пострадавших уточняется.

Серьезная авария произошла сегодня днем, 29 ноября, на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск. Как сообщили подписчики группы «БашДТП», на автодороге столкнулись три фуры — «Скания» и два «Мана», многотоннажки протаранили отбойники.

Удар оказался такой силы, что кабины большегрузов очень сильно смяло, а одна из них даже улетела в кювет. Информация о пострадавших, а также обстоятельства аварии на данный момент уточняется.

Напомним, 27 ноября на трассе в Кармаскалинском районе Башкирии также столкнулись две фуры из-за мужчины, который резко выбежал на проезжую часть.

Но столкновения избежать не удалось: водитель «Вольво» задел пешехода, и в ту же секунду «Скания» въехала в него. Пострадавших госпитализировали.

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