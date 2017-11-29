Массовая авария: на трассе в Башкирии столкнулись три фуры
Информация о пострадавших уточняется.
Информация о пострадавших уточняется.
Серьезная авария произошла сегодня днем, 29 ноября, на трассе М-5
Удар оказался такой силы, что кабины большегрузов очень сильно смяло, а одна из них даже улетела в кювет. Информация о пострадавших, а также обстоятельства аварии на данный момент уточняется.
Напомним, 27 ноября на трассе в Кармаскалинском районе Башкирии также столкнулись две фуры
Но столкновения избежать не удалось: водитель «Вольво» задел пешехода, и в ту же секунду «Скания» въехала в него. Пострадавших госпитализировали.