Массовая авария: на трассе в Башкирии столкнулись три фуры

Серьезная авария произошла сегодня днем, 29 ноября, на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск. Как сообщили подписчики группы «БашДТП», на автодороге столкнулись три фуры — «Скания» и два «Мана», многотоннажки протаранили отбойники.

Удар оказался такой силы, что кабины большегрузов очень сильно смяло, а одна из них даже улетела в кювет. Информация о пострадавших, а также обстоятельства аварии на данный момент уточняется.

Напомним, 27 ноября на трассе в Кармаскалинском районе Башкирии также столкнулись две фуры из-за мужчины, который резко выбежал на проезжую часть.