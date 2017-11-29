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14:54 (мск), источник: Noi.md

В Молдове арестованы члены международной банды наркоторговцев

23 ноября была обезврежена преступная группа из четырех уроженцев Каушанского района, возрастом от 30 до 45 лет, сообщает новостной портал NOI.md.

Источник: Noi.md

Они подозреваются в контрабанде и обороте наркотиков в особо крупных размерах в целях продажи. Подозреваемые арестованы на 30 суток.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов Республики Молдова, Италии, Украины и России, было установлено, что 10 ноября 2017 года один из организаторов банды с курьером выехали в Испанию. Оттуда в Молдову они вернулись с 30 кг гашиша, спрятанного в бензобаке автомобиля.

22 ноября молдавские пограничники в ходе обыска обнаружили в бензобаке автомобиля 39 пакетов с гашишем (30 кг), стоимость которых составляет 3 млн. леев.

Также сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Национальный инспекторат расследований совместно с российскими оперативниками выявили еще один эпизод незаконного оборота наркотиков с участием этих же лиц — в июле 2017 года они были задержаны с 40 кг гашиша на сумму около 4 млн. леев.

Банда наркоторговцев действовала как на территории Молдовы, откуда лидер группировки координировал действия преступной группы с помощью современных средств связи (viber, skype, WhatsApp и др.), так и за ее пределами.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за оборот наркотиков и до 10 лет — за контрабанду наркотических веществ.

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