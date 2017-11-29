В Молдове арестованы члены международной банды наркоторговцев
23 ноября была обезврежена преступная группа из четырех уроженцев Каушанского района, возрастом от 30 до 45 лет, сообщает новостной портал NOI.md.
23 ноября была обезврежена преступная группа из четырех уроженцев Каушанского района, возрастом от 30 до 45 лет, сообщает новостной портал NOI.md.
Они подозреваются в контрабанде и обороте наркотиков в особо крупных размерах в целях продажи. Подозреваемые арестованы на 30 суток.
В результате совместных
22 ноября молдавские пограничники в ходе обыска обнаружили в бензобаке автомобиля 39 пакетов с гашишем (30 кг), стоимость которых составляет 3 млн. леев.
Также сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Национальный инспекторат расследований совместно с российскими оперативниками выявили еще один эпизод незаконного оборота наркотиков с участием этих же лиц — в июле 2017 года они были задержаны с 40 кг гашиша на сумму около 4 млн. леев.
Банда наркоторговцев действовала как на территории Молдовы, откуда лидер группировки координировал действия преступной группы с помощью современных средств связи (viber, skype, WhatsApp и др.), так и за ее пределами.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за оборот наркотиков и до 10 лет — за контрабанду наркотических веществ.