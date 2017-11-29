Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Багаж за плечами: как выглядел первый муж невесты принца Гарри
Американская торпеда: что взорвалось на исчезнувшей подлодке
Иванка Трамп надела странное зеленое платье на встречу в Индии
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Виталина не приходит на допросы из-за беременности - СМИ
Жена высказалась о разводе с Джигарханяном - СМИ
Сестры Михалковы появились на публике в одинаковых кофтах
Тайра Бэнкс в образе тигрицы снялась для модного глянца
СМИ: Арсен Аваков заявил, что «Украину кинули»
Лидер Братства сравнил Крым и Украину: Живут лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Военный переворот в Зимбабве
15:50 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане работника РЖД насмерть сбил поезд

Работник РЖД попал под поезд во время ремонта рельсов, сообщил корреспонденту «АиФ-Казань» старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

Происшествие произошло 18 ноября на 849 км железной дороги возле поселка Качелино Арского района. 28-летнего рабочего, который ремонтировал рельсы, сбил поезд сообщением Нерюнгри — Москва. От полученных травм он скончался.

У мужчины в вещах обнаружили наушники. Вероятно, он слушал музыку во время работы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Две рубашки за 25 рублей. Почему одеваться в секонд-хендах стало модно
Источник: «Фрегат» упал из-за неполадок в спутниковой навигации
Чемпионка мира призвала отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Хорватский генерал выпил яд на заседании Гаагского трибунала
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора
Что умеет новая межконтинентальная ракета КНДР
Спорт
Черчесов: Любой вратарь хочет «неудачную» серию, как у Акинфеева Главный тренер сборной России по футболу подвел итоги года для национальной команды, а также рассказал о подготовке к предстоящему чемпионату мира
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь