В Татарстане работника РЖД насмерть сбил поезд
Работник РЖД попал под поезд во время ремонта рельсов, сообщил корреспонденту «АиФ-Казань» старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СКР Дмитрий Захаров.
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Работник РЖД попал под поезд во время ремонта рельсов, сообщил корреспонденту «АиФ-Казань» старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СКР Дмитрий Захаров.
Происшествие произошло 18 ноября на 849 км железной дороги возле поселка Качелино Арского района. 28-летнего рабочего, который ремонтировал рельсы, сбил поезд сообщением Нерюнгри — Москва. От полученных травм он скончался.
У мужчины в вещах обнаружили наушники. Вероятно, он слушал музыку во время работы.