В Татарстане работника РЖД насмерть сбил поезд

Происшествие произошло 18 ноября на 849 км железной дороги возле поселка Качелино Арского района. 28-летнего рабочего, который ремонтировал рельсы, сбил поезд сообщением Нерюнгри — Москва. От полученных травм он скончался.

У мужчины в вещах обнаружили наушники. Вероятно, он слушал музыку во время работы.