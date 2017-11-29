Грабители салонов микрозаймов в Воронеже получили 9 лет тюрьмы на двоих

Напомним, что серию грабежей 26-летний Руслан Бимов и 23-летний Алексей Черненко совершили в июне 2016 года. Незадолго до этого старший молодой человек освободился из тюрьмы, где сидел за кражу, и, не имея источника дохода, решил продолжить наживаться преступным путем.

Для ограблений парень выбрал салоны микрофинансовых организаций, так как там не было охраны, и работали одни девушки. К тому же, чтобы пересечь возможное сопротивление, Бимов приобрел пневматический пистолет внешне похожий на боевой пистолет «Макарова». В напарники молодой человек взял Алексея Черненко.

За июнь 2016 года преступники, надевая для неузнаваемости медицинские маски, ограбили 7 салонов микрозаймов в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Общая сумма похищенных средств составила 150 тысяч рублей.