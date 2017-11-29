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15:23 (мск), источник: 36on.ru

Грабители салонов микрозаймов в Воронеже получили 9 лет тюрьмы на двоих

Ленинский районный суд приговорил двух казахстанцев к 5,6 и 4 годам лишения свободы. Молодых людей обвиняли в ограблении салонов микрозаймов в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.

Напомним, что серию грабежей 26-летний Руслан Бимов и 23-летний Алексей Черненко совершили в июне 2016 года. Незадолго до этого старший молодой человек освободился из тюрьмы, где сидел за кражу, и, не имея источника дохода, решил продолжить наживаться преступным путем.

Для ограблений парень выбрал салоны микрофинансовых организаций, так как там не было охраны, и работали одни девушки. К тому же, чтобы пересечь возможное сопротивление, Бимов приобрел пневматический пистолет внешне похожий на боевой пистолет «Макарова». В напарники молодой человек взял Алексея Черненко.

За июнь 2016 года преступники, надевая для неузнаваемости медицинские маски, ограбили 7 салонов микрозаймов в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Общая сумма похищенных средств составила 150 тысяч рублей.

Задержали злоумышленников в июле 2016 года, а 28 ноября текущего года их признали виновными в совершении всех семи преступлений. Молодых людей судили по статье «Разбой группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Теперь Руслану Бимову придется отбыть в колонии строгого режима 5 лет и 6 месяцев. Его напарник проведет 4 года в колонии общего режима.

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