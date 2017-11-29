Хорватский генерал «выпил яд» на заседании Гаагского трибунала

Генерал боснийских хорватов Слободан Пральяк, осужденный на 20 лет тюрьмы, во время рассмотрения его апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии встал и выпил что-то из емкости, в которой, по его словам, находился яд. О том, что это яд, сказал и его адвокат.