Хорватский генерал «выпил яд» на заседании Гаагского трибунала
Генерал боснийских хорватов Слободан Пральяк, осужденный на 20 лет тюрьмы, во время рассмотрения его апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии встал и выпил
Генерал боснийских хорватов Слободан Пральяк, осужденный на 20 лет тюрьмы, во время рассмотрения его апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии встал и выпил
Гаагский суд рассматривал аппеляцию Пральяка и еще пяти боснийских хорватов на приговор, вынесенный им в 2013 году. Пральяка тогда признали виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман и приговорили к 20 годам лишения свободы.
Услышав, что приговор остается в силе, Пральяк сказал судье: «Я принял яд». Судья немедленно объявил, что заседание приостановлено.
О состоянии Пральяка ничего не сообщается.
Ранее Гаагский суд утвердил приговор лидеру боснийских хорватов Ядранко Прличу — четыре года назад ему дали 25 лет.
Прлич и Пральяк были одними из лидеров непризнанной республики