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14:41 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Хорватский генерал «выпил яд» на заседании Гаагского трибунала

Генерал боснийских хорватов Слободан Пральяк, осужденный на 20 лет тюрьмы, во время рассмотрения его апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии встал и выпил что-то из емкости, в которой, по его словам, находился яд. О том, что это яд, сказал и его адвокат.

Источник: AP 2017

Гаагский суд рассматривал аппеляцию Пральяка и еще пяти боснийских хорватов на приговор, вынесенный им в 2013 году. Пральяка тогда признали виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Услышав, что приговор остается в силе, Пральяк сказал судье: «Я принял яд». Судья немедленно объявил, что заседание приостановлено.

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О состоянии Пральяка ничего не сообщается.

Ранее Гаагский суд утвердил приговор лидеру боснийских хорватов Ядранко Прличу — четыре года назад ему дали 25 лет.

Прлич и Пральяк были одними из лидеров непризнанной республики Герцег-Босны, образовавшейся в 1991 году в результате распада Югославии.

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Хорватский генерал "выпил яд" на заседании Гаагского трибунала
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