Давыдов может стать фигурантом еще одного уголовного дела
Управление Федеральной антимонопольной службы области направило в правоохранительные органы дело об антиконкурентном сговоре трех челябинских компаний, близких к бывшему
Управление Федеральной антимонопольной службы области направило в правоохранительные органы дело об антиконкурентном сговоре трех челябинских компаний, близких к бывшему
Как уже сообщало агентство, УФАС еще в конце 2016 года установило, что три компании — ООО «Мастер-Комфорт», ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» — вступили в антиконкурентный сговор. Совокупный доход участников созданного картеля за 15 месяцев составил более 100 миллионов рублей.
В июле 2017 года, антимонопольная служба вынесла постановления о наложении на ООО «Мастер-Комфорт» штрафа в размере 2,1 миллиона рублей, на ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» — по 1,5 миллиона рублей.
Компании посчитали постановление УФАС и обжаловали его в Арбитражном суде области. Но суд не внял их аргументам и 28 ноября отказал ООО «Мастер-Комфорт», ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» в удовлетворении их требований.
«В связи с крупным размером дохода дело было передано для изучения действий компаний на соответствие требованиям УК РФ», — рассказали в региональном УФАС.
Как уже сообщало агентство, еще в 2015 году прокуратура Челябинской области крепко взялась за
Известно, что фирма ООО «Мастер-Комфорт» принадлежит Татьяне Толмачевой, давнему партнеру Сергея Давыдова. Ее даже считали его доверенным лицом. Толмачевой принадлежит 76,1% акций ООО «Авега», которое было основано Давыдовым. Другие 23,9% акций этой компании принадлежит «УралНИИстромпроекту».
Долгие годы 100% уставного капитала ООО «УралНИИстромпроект» («Уральский
ООО «Авега» судится с прокуратурой за земельный участок на берегу Изумрудного карьера.
ООО «Авега» принадлежит 100% долей «ДСК-1» («Домостроительная компания № 1»). Именно эта компания стала счастливым обладателем практически всех зданий и инженерных коммуникаций бывшего санатория «Еловое».
Сегодня, 29 ноября, Сергей Давыдов, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере по другому уголовному делу, был выпущен из СИЗО. Следователи изменили ему меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Справка.
По данным УФАС региона, ООО «Мастер-Комфорт», ООО «Мастер-Сервис» и ООО «Гарант» по территориальному принципу разделили между собой рынок по оказанию услуг по эксплуатации электрических установок, по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей школ Челябинска. Эти фирмы заключали контракты без проведения конкурентных процедур. При этом другие компании, выполняющие аналогичные работы (их в Челябинске более 20), фактически не могли предложить свои услуги данным образовательным учреждениям.