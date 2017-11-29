Жительница Ангарска зарезала свою подругу в ходе ссоры
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее судимая 24-летняя жительница Ангарска убила свою подругу в результате ссоры. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, рассказали ИА IrkutskMedia в
По версии следствия между двумя женщинами произошла ссора, в ходе которой одна из них нанесла множественные телесные повреждения в виде
«Подозреваемой оказалась 24-летняя местная жительница, ранее судимая за преступление против личности», — отметили в