Жительница Ангарска зарезала свою подругу в ходе ссоры

Ранее судимая 24-летняя жительница Ангарска убила свою подругу в результате ссоры. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, рассказали ИА IrkutskMedia в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия между двумя женщинами произошла ссора, в ходе которой одна из них нанесла множественные телесные повреждения в виде колото-резаных и рубленых ранений. От полученных повреждений 58-летней женщина скончалась на месте.