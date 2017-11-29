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16:11 (мск), источник: Volga News

В Тольятти задержан украинский шпион

В Тольятти правоохранители задержали мигранта из Украины, подозреваемого в шпионаже.

Источник: Reuters

Сотрудники УФСБ вместе с полицейскими провели ряд мероприятий в Тольятти. Ранее туда прибыли 30 человек из Украины. Иностранцы устроились работать на местный судоремонтный завод. Трех из них силовики задержали за нарушение миграционного законодательства. Один из троицы признался, что в 2016 г. был завербован офицером управления службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области. Перед поездкой в Россию ему было дано задание — провести разведку производственной базы и инфраструктурных объектов тольяттинского предприятия.

Нанести ущерб России он не успел. Сейчас в отношении украинца инициировано проведение административных разбирательств с последующим выдворением из страны.

Известно, что в апреле 2016 г. сотрудники УФСБ задержали в регионе агента главного управления Минобороны Украины, собиравшего сведения о системах безопасности объектов железнодорожного транспорта в Ростовской и Самарской областях.

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