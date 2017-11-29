В Тольятти задержан украинский шпион

Сотрудники УФСБ вместе с полицейскими провели ряд мероприятий в Тольятти. Ранее туда прибыли 30 человек из Украины. Иностранцы устроились работать на местный судоремонтный завод. Трех из них силовики задержали за нарушение миграционного законодательства. Один из троицы признался, что в 2016 г. был завербован офицером управления службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области. Перед поездкой в Россию ему было дано задание — провести разведку производственной базы и инфраструктурных объектов тольяттинского предприятия.