В Тольятти задержан украинский шпион
В Тольятти правоохранители задержали мигранта из Украины, подозреваемого в шпионаже.
В Тольятти правоохранители задержали мигранта из Украины, подозреваемого в шпионаже.
Сотрудники УФСБ вместе с полицейскими провели ряд мероприятий в Тольятти. Ранее туда прибыли 30 человек из Украины. Иностранцы устроились работать на местный судоремонтный завод. Трех из них силовики задержали за нарушение миграционного законодательства. Один из троицы признался, что в 2016 г. был завербован офицером управления службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области. Перед поездкой в Россию ему было дано задание — провести разведку производственной базы и инфраструктурных объектов тольяттинского предприятия.
Нанести ущерб России он не успел. Сейчас в отношении украинца инициировано проведение административных разбирательств с последующим выдворением из страны.
Известно, что в апреле 2016 г. сотрудники УФСБ задержали в регионе агента главного управления Минобороны Украины, собиравшего сведения о системах безопасности объектов железнодорожного транспорта в Ростовской и Самарской областях.