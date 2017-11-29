В Иркутске женщина разбила молотком машину и выбила окно в маршрутном такси

ЧП произошло 29 ноября в районе остановки «Областная больница» в Иркутске. На глазах шокированных прохожих женщина молотком стала бить по автомобилю Nissan Patrol. Затем выбила стекло у припаркованного возле проезжей части маршрутного такси.

Как пишут в популярном паблике «ДТП38», водитель микроавтобуса скрутил дебоширку. На вопрос, зачем она это сделала, женщина внятно не ответила. Вела она себя довольно вызывающе. Вскоре к месту происшествия прибыл наряд полиции. Оперативники увезли подозреваемую, а также пострадавших в ближайшее отделение полиции. Уже удалось установить ее личность. Проверка покажет какое наказание ждет иркутянку.