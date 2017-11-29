Полицейский из отдела по борьбе с коррупцией задержан в Екатеринбурге при получении полумиллионной взятки

«…Установлено, что 8 ноября 2017 года начальник отделения № 4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Екатеринбургу предложил представителю организации за 500 тыс. рублей способствовать прекращению уголовного дела, хотя реальной возможности выполнить обещанное не имел», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При получении денег его задержали сотрудники правоохранительных органов, сказано в сообщении.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

По результатам проверки прокуратура города в адрес начальника УМВД внесла представление с требованием устранить выявленные нарушения.

По требованию прокуратуры руководство городского управления МВД уволило подозреваемого в связи с утратой доверия.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в настоящее время руководство городского УМВД по данному факту проводит служебную проверку.