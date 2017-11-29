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15:34 (мск), источник: УралПолит.ру

Полицейский из отдела по борьбе с коррупцией задержан в Екатеринбурге при получении полумиллионной взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября, ИА УралПолит.Ru. Руководящий сотрудник отдела по борьбе с коррупцией УМВД по Екатеринбургу подозревается в мошенничестве на 500 тысяч рублей.

«…Установлено, что 8 ноября 2017 года начальник отделения № 4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Екатеринбургу предложил представителю организации за 500 тыс. рублей способствовать прекращению уголовного дела, хотя реальной возможности выполнить обещанное не имел», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При получении денег его задержали сотрудники правоохранительных органов, сказано в сообщении.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

По результатам проверки прокуратура города в адрес начальника УМВД внесла представление с требованием устранить выявленные нарушения.

По требованию прокуратуры руководство городского управления МВД уволило подозреваемого в связи с утратой доверия.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в настоящее время руководство городского УМВД по данному факту проводит служебную проверку.

Решается вопрос о наказании в дисциплинарном порядке непосредственных руководителей уволенного сотрудника полиции за упущения в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей.

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