Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Опрос выявил самые неуместные ситуации для проверки смартфона
Три страны потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Тайра Бэнкс в образе тигрицы снялась для модного глянца
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: экс-жена Джигарханяна сообщила о беременности
Жена высказалась о разводе с Джигарханяном - СМИ
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
Иванка Трамп надела странное зеленое платье на встречу в Индии
СМИ: Арсен Аваков заявил, что «Украину кинули»
Лидер Братства сравнил Крым и Украину: Живут лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Военный переворот в Зимбабве
15:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В лобовом ДТП под Невьянском пострадали 4 человека

Включая подростка.

Утром 29 ноября 2017 года на 97-м километре автодороги Екатеринбург — Невьянск лоб в лоб столкнулись Lada Largus и Ford Focus. Пострадали 4 человека.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехала 34-летняя женщина — водитель отечественного универсала. Пострадали оба водителя и пассажиры иномарки — 40-летний мужчина и 16-летний юноша. Их госпитализировали.

Следует добавить, что на переднем пассажирском сидении Lada в детском кресле находился годовалый ребенок. Он не пострадал.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В лобовом ДТП под Невьянском пострадали 4 человека
Источник: «Фрегат» упал из-за неполадок в спутниковой навигации
Чемпионка мира призвала отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Хорватский генерал выпил яд на заседании Гаагского трибунала
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора
Что умеет новая межконтинентальная ракета КНДР
Спорт
Черчесов: Любой вратарь хочет «неудачную» серию, как у Акинфеева Главный тренер сборной России по футболу подвел итоги года для национальной команды, а также рассказал о подготовке к предстоящему чемпионату мира
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь