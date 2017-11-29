В лобовом ДТП под Невьянском пострадали 4 человека

Утром 29 ноября 2017 года на 97-м километре автодороги Екатеринбург — Невьянск лоб в лоб столкнулись Lada Largus и Ford Focus. Пострадали 4 человека.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехала 34-летняя женщина — водитель отечественного универсала. Пострадали оба водителя и пассажиры иномарки — 40-летний мужчина и 16-летний юноша. Их госпитализировали.