Главе Карталинского района предъявлено обвинение в превышении полномочий

Главе Карталинского района (Челябинская область) предъявлено обвинение в превышении полномочий при приобретении жилья для бывших воспитанников детских домов — следствие намерено ходатайствовать о временном отстранении Сергея Шулаева от должности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 3 статьи 286 УК РФ — “Превышение должностных полномочий”. Следователем перед судом возбуждено ходатайство о временном отстранении чиновника от исполнения должностных обязанностей», — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По версии следствия, в 2014 году Шулаев приобрел за средства областного бюджета (более 10 млн рублей) в Карталах два многоквартирных дома, жилые помещения в которых были распределены между десятью сиротами. При этом, согласно заключению эксперта, дома являются не пригодными для проживания из-за многочисленных нарушений противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм. Как утверждают в СК, Шулаев достоверно знал об этом.

«Будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав потерпевших и возмещения ущерба, причиненного бюджету. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — отметил Шишков.