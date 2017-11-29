Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Тайра Бэнкс в образе тигрицы снялась для модного глянца
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Виталина не приходит на допросы из-за беременности - СМИ
Жена высказалась о разводе с Джигарханяном - СМИ
Сестры Михалковы появились на публике в одинаковых кофтах
Тайра Бэнкс в образе тигрицы снялась для модного глянца
СМИ: Арсен Аваков заявил, что «Украину кинули»
Лидер Братства сравнил Крым и Украину: Живут лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8Военный переворот в Зимбабве
15:30 (мск), источник: dostup1.ru

Главе Карталинского района предъявлено обвинение в превышении полномочий

Следствие намерено ходатайствовать о временном отстранении Сергея Шулаева от должности.

Главе Карталинского района (Челябинская область) предъявлено обвинение в превышении полномочий при приобретении жилья для бывших воспитанников детских домов — следствие намерено ходатайствовать о временном отстранении Сергея Шулаева от должности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 3 статьи 286 УК РФ — “Превышение должностных полномочий”. Следователем перед судом возбуждено ходатайство о временном отстранении чиновника от исполнения должностных обязанностей», — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По версии следствия, в 2014 году Шулаев приобрел за средства областного бюджета (более 10 млн рублей) в Карталах два многоквартирных дома, жилые помещения в которых были распределены между десятью сиротами. При этом, согласно заключению эксперта, дома являются не пригодными для проживания из-за многочисленных нарушений противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм. Как утверждают в СК, Шулаев достоверно знал об этом.

«Будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав потерпевших и возмещения ущерба, причиненного бюджету. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — отметил Шишков.

Ранее сообщалось, что в отношении первого заместителя главы Карталинского района Светланы Бровкиной возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий и получение взятки. По версии следствия, родственник чиновницы произвел реконструкцию своего дома и гаража, а администрация приняла решение изменить статус дома и перестроенного гаража, присвоив им статус многоквартирного благоустроенного жилого помещения. Затем они заключили муниципальные контракты на покупку 14 квартир на общую сумму свыше 10 млн рублей и по договорам социального найма предоставили их достигшим совершеннолетия сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. По результатам проведенных в ходе следствия экспертиз дома признаны не пригодными для круглогодичного проживания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Экологически ответственному бизнесу предоставят льготы по налогу на имущество в Челябинской области
На переселение южноуральцев из аварийного жилья в 2018 году направят 1 млрд
Источник: «Фрегат» упал из-за неполадок в спутниковой навигации
Чемпионка мира призвала отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Хорватский генерал выпил яд на заседании Гаагского трибунала
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора
Что умеет новая межконтинентальная ракета КНДР
Спорт
Черчесов: Любой вратарь хочет «неудачную» серию, как у Акинфеева Главный тренер сборной России по футболу подвел итоги года для национальной команды, а также рассказал о подготовке к предстоящему чемпионату мира
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь