В Воронеже возбудили уголовное дело против коллекторов
Они затравили женщину в Коминтерновском районе.
Они затравили женщину в Коминтерновском районе.
Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района провели проверку по обращению жительницы Воронежа. Они установили, что на ее телефонный номер неоднократно поступали звонки от представителей неустановленной коллекторской организации. От женщины требовали вернуть деньги, взятые в кредит ее бывшим мужем. В случае отказа звонивший угрожал расправой. Коллектор говорил, что получит деньги любым способом, так как знает место жительства и работы женщины, а также то, что она ходит домой одна, и намекал, что у нее есть маленькие дети.
Женщина попыталась узнать, куда нужно отнести деньги, на что неизвестный сказал, что заберет их сам.
— Материалы прокурорской проверки направили в отдел полиции, где возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ «вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия». Идет следствие, — рассказали в прокуратуре Коминтерновского района.