В Воронеже возбудили уголовное дело против коллекторов

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района провели проверку по обращению жительницы Воронежа. Они установили, что на ее телефонный номер неоднократно поступали звонки от представителей неустановленной коллекторской организации. От женщины требовали вернуть деньги, взятые в кредит ее бывшим мужем. В случае отказа звонивший угрожал расправой. Коллектор говорил, что получит деньги любым способом, так как знает место жительства и работы женщины, а также то, что она ходит домой одна, и намекал, что у нее есть маленькие дети.