Сектантки, которые свели с ума челябинку, оставлены под стражей
Суд продлил меру пресечения руководительницам религиозного объединения «Орда».
Суд продлил меру пресечения руководительницам религиозного объединения «Орда».
Две жительницы Челябинской области, которые руководили запрещенным религиозным объединением «Орда» и с помощью обрядов нарушили психическое здоровье подопечной, оставлены под стражей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 29 ноября, Центральный райсуд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения двум адептам секты «Орда» до 30 января 2018 года. Женщинам предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 1 статьи 239 УК РФ (создание организации, посягающей на личность и права граждан), а также пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). «Обе обвиняемые и их адвокаты просили изменить им меру пресечения на не связанную с лишением свободы, однако суд не нашел для этого оснований», — сообщила консультант Центрального райсуда Наталья Прохорова.
По версии следствия, подозреваемые в 2015—2016 годах руководили объединением «Орда», деятельность которого запрещена решением Челябинского облсуда в 2014 году. Подозреваемые, проводя религиозные обряды в отношении местной жительницы, причинили тяжкий вред ее здоровью — женщина приобрела психическое расстройство.
Напомним, что деятельность «Орды» заключалась в проведении сеансов «лечения» и «очищения» через окуривание, битье плеткой, массажи, молитвы и предсказания. Целитель «на глазок» ставил человеку диагноз и предлагал лечение. При проведении обрядов некоторых адептов убеждали отказаться от медицинской помощи.