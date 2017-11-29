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16:14 (мск), источник: dostup1.ru

Сектантки, которые свели с ума челябинку, оставлены под стражей

Суд продлил меру пресечения руководительницам религиозного объединения «Орда».

Две жительницы Челябинской области, которые руководили запрещенным религиозным объединением «Орда» и с помощью обрядов нарушили психическое здоровье подопечной, оставлены под стражей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 29 ноября, Центральный райсуд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения двум адептам секты «Орда» до 30 января 2018 года. Женщинам предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 1 статьи 239 УК РФ (создание организации, посягающей на личность и права граждан), а также пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). «Обе обвиняемые и их адвокаты просили изменить им меру пресечения на не связанную с лишением свободы, однако суд не нашел для этого оснований», — сообщила консультант Центрального райсуда Наталья Прохорова.

По версии следствия, подозреваемые в 2015—2016 годах руководили объединением «Орда», деятельность которого запрещена решением Челябинского облсуда в 2014 году. Подозреваемые, проводя религиозные обряды в отношении местной жительницы, причинили тяжкий вред ее здоровью — женщина приобрела психическое расстройство.

Напомним, что деятельность «Орды» заключалась в проведении сеансов «лечения» и «очищения» через окуривание, битье плеткой, массажи, молитвы и предсказания. Целитель «на глазок» ставил человеку диагноз и предлагал лечение. При проведении обрядов некоторых адептов убеждали отказаться от медицинской помощи.

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