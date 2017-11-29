В Кудымкарском районе задержан «черный лесоруб»

Неизвестный спилил 56 сосен и 18 елей. Материальный ущерб составил свыше 240 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его.



Лесорубом оказался 49-летний безработный местный житель. Он признался, что срубленные деревья планировал продать.



По факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.