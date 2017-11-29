В Кудымкарском районе задержан «черный лесоруб»
Полицейские и лесничии в ходе совместного рейда обнаружили возле деревни
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Полицейские и лесничии в ходе совместного рейда обнаружили возле деревни
Неизвестный спилил 56 сосен и 18 елей. Материальный ущерб составил свыше 240 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его.
Лесорубом оказался 49-летний безработный местный житель. Он признался, что срубленные деревья планировал продать.
По факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.