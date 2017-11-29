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16:12 (мск), источник: Новости Перми

В Кудымкарском районе задержан «черный лесоруб»

Полицейские и лесничии в ходе совместного рейда обнаружили возле деревни Виль-Шулай незаконную рубку лесных насаждений.

Неизвестный спилил 56 сосен и 18 елей. Материальный ущерб составил свыше 240 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

Лесорубом оказался 49-летний безработный местный житель. Он признался, что срубленные деревья планировал продать.

По факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

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