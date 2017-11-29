В Уфе автоледи устроила массовую аварию на проспекте Салавата Юлаева

Сегодня днем, 29 ноября, в Уфе на проспекте Салавата Юлаева произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.

Как сообщает «Дорожный патруль», автоледи за рулем «Шевроле Кобальт» снесла зеркало заднего вида попутной «Тойоте Камри», после этого врезалась в переднее крыло автомобиля «Форд Фокус».

На этом приключения «Шевроле» не закончились: отскочив от удара, иномарка въехала в следовавший впереди «Опель Зафира», а потом на полном ходу протаранила отбойник.

Не обошлось без пострадавших — в аварии пострадали два человека из «Опеля», а также сама автоледи, спровоцировавшая ДТП.