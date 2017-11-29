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16:19 (мск), источник: Деловое сообщество

Школу в Ростове эвакуировали из-за бесхозной сумки

Школу № 110, которая находится в микрорайоне Военвед на улице Таганрогской, эвакуировали. Об этом сообщает издание 161.ру.

По данным очевидцев, детей вывели на улицу через черный вход. Причиной эвакуации стала обнаруженная в здании бесхозная сумка. В школе работают полицейские.

Напомним, совсем недавно, 24 ноября, в Ростове было эвакуировано здание городской администрации: там также обнаружили бесхозный предмет. На месте работали взрывотехники. Движение по улице Большой Садовой было затруднено — полицейские пропускали только автобусы и троллейбусы, а вот для автомобилистов и пешеходов движение запрещено. Ранее, в начале ноября, взрывотехники и сотрудники Росгвардии оцепляли СТЦ «Мега» — тогда очевидцы сообщили о подозрительном автомобиле. Во обоих случаях информация была ложной.

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 Школу в Ростове эвакуировали из-за бесхозной сумки
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