Школу в Ростове эвакуировали из-за бесхозной сумки

Напомним, совсем недавно, 24 ноября, в Ростове было эвакуировано здание городской администрации: там также обнаружили бесхозный предмет. На месте работали взрывотехники. Движение по улице Большой Садовой было затруднено — полицейские пропускали только автобусы и троллейбусы, а вот для автомобилистов и пешеходов движение запрещено. Ранее, в начале ноября, взрывотехники и сотрудники Росгвардии оцепляли СТЦ «Мега» — тогда очевидцы сообщили о подозрительном автомобиле. Во обоих случаях информация была ложной.