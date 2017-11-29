В Петербурге идут обыски у поставщика бытовой техники по делу о хищении 2 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает городской Следственный комитет 29 ноября, уголовное дело возбуждено по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов». По версии следствия, в течение 2012−2014 годов в налоговые декларации «Технопоиска» вносились заведомо ложные данные о финансово-хозяейственных отношениях с компаниями, имеющими признаки «однодневок».

«Руководство “Технопоиска” уклонилось от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму около 2 млрд рублей», — уточнили в СК.

По адресам компании проводятся обыски, изымаются документы.