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16:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция отобрала у безработного тольяттинца нунчаки

Холодное оружие мужчина хранил незаконно.

В Тольятти правоохранители задержали 41-летнего местного жителя. При обыске у тольяттинца нашли нунчаки.

Полицейские возбудили уголовное дело на тольяттинца. Его обвиняют в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке и ношении оружия.

— По данным сотрудников полиции, 41-летний подозреваемый нигде не работает, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и кражу. В настоящее время полицейские устанавливают, откуда у мужчины холодное оружие, расследование продолжается, — рассказали в пресс-службе областного полицейского Главка.

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