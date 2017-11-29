Полиция отобрала у безработного тольяттинца нунчаки

Полицейские возбудили уголовное дело на тольяттинца. Его обвиняют в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке и ношении оружия.

— По данным сотрудников полиции, 41-летний подозреваемый нигде не работает, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и кражу. В настоящее время полицейские устанавливают, откуда у мужчины холодное оружие, расследование продолжается, — рассказали в пресс-службе областного полицейского Главка.