Убегавшего от ФСБ офицера екатеринбургской полиции уволили

Обвиняемого в покушении на мошенничестве начальника ОЭБиПК по Верх-Исетскому району Екатеринбурга Игоря Гайдакевича-Соколюка уволили из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, полицейский пообещал за 500 тысяч рублей способствовать прекращению уголовного дела. Его задержали в момент получения взятки 8 ноября 2017 года. По имеющимся данным, Гайдакевичу-Соколюку удалось убежать от чекистов, несмотря на наручники. Его поймали в лесу.