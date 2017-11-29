Экс-ректор пермской фармакадемии и его подельница предстанут перед судом за хищение свыше 25 млн рублей

По версии следствия, с 2009 по 2014 годы ректор приняла на работу в академию сотрудников, которые в действительности возложенные на них обязанности не выполняли. Зарплату, премии и иные выплаты обвиняемая получала за них самостоятельно. Всего таким образом женщина присвоила более 7,4 млн рублей.

Кроме того, в 2011 году глава учебного заведения вместе со своей знакомой-коммерсанткой обналичили через аффилированных лиц более 16,6 млн рублей, выделенных ПГФА из федерального бюджета в качестве субсидий на благоустройство и хозяйственную деятельность.

В зависимости от роли и степени участия, им инкриминируется ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). На имущество обвиняемых наложен арест.