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15:58 (мск), источник: Интерфакс

Экс-ректор пермской фармакадемии и его подельница предстанут перед судом за хищение свыше 25 млн рублей

Пермь. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Прокуратура Перми утвердила обвинительные заключения в отношении бывшего ректора Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) и директора ряда коммерческих организаций, которые совместно совершали многомилионные хищения, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в среду.

По версии следствия, с 2009 по 2014 годы ректор приняла на работу в академию сотрудников, которые в действительности возложенные на них обязанности не выполняли. Зарплату, премии и иные выплаты обвиняемая получала за них самостоятельно. Всего таким образом женщина присвоила более 7,4 млн рублей.

Кроме того, в 2011 году глава учебного заведения вместе со своей знакомой-коммерсанткой обналичили через аффилированных лиц более 16,6 млн рублей, выделенных ПГФА из федерального бюджета в качестве субсидий на благоустройство и хозяйственную деятельность.

В зависимости от роли и степени участия, им инкриминируется ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). На имущество обвиняемых наложен арест.

После вручения копий обвинительного заключения уголовные дела будут направлены в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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